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Carlsberg создаст новые сорта пива с помощью искусственного разума Microsoft
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg при активном сотрудничестве с американской IT-корпорацией Microsoft и прочими технологическими институтами планирует создать искусственный разум, способный вывести рецепт новых сортов пива, информирует портал The Financial Times.

Carlsberg создаст новые сорта пива с помощью искусственного разума Microsoft


Технология, куда будут вложены миллионы евро, также будет отвечать за качество произведенного напитка. Вкус и аромат пенного напитка зарегистрирует система датчиков, а искусственный интеллект обработает данные, сделав вывод о пригодности жидкости к употреблению. Технология позволит на 30% сократить время производства нового сорта пива, когда в настоящий момент на создание нового вида напитка уходит от 9 до 24 месяцев.

Искусственный разум впоследствии может быть использован в любой пищевой отрасли, фармацевтической сфере и даже в экологии, когда сенсоры позволят определить состав и чистоту воздуха или почвы. Carlsberg основали в 1847 году.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:50
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