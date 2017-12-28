Carlsberg создаст новые сорта пива с помощью искусственного разума Microsoft

Технология, куда будут вложены миллионы евро, также будет отвечать за качество произведенного напитка. Вкус и аромат пенного напитка зарегистрирует система датчиков, а искусственный интеллект обработает данные, сделав вывод о пригодности жидкости к употреблению. Технология позволит на 30% сократить время производства нового сорта пива, когда в настоящий момент на создание нового вида напитка уходит от 9 до 24 месяцев.Искусственный разум впоследствии может быть использован в любой пищевой отрасли, фармацевтической сфере и даже в экологии, когда сенсоры позволят определить состав и чистоту воздуха или почвы. Carlsberg основали в 1847 году.