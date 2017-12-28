Carlsberg создаст новые сорта пива с помощью искусственного разума Microsoft
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg при активном сотрудничестве с американской IT-корпорацией Microsoft и прочими технологическими институтами планирует создать искусственный разум, способный вывести рецепт новых сортов пива, информирует портал The Financial Times.
Технология, куда будут вложены миллионы евро, также будет отвечать за качество произведенного напитка. Вкус и аромат пенного напитка зарегистрирует система датчиков, а искусственный интеллект обработает данные, сделав вывод о пригодности жидкости к употреблению. Технология позволит на 30% сократить время производства нового сорта пива, когда в настоящий момент на создание нового вида напитка уходит от 9 до 24 месяцев.
Искусственный разум впоследствии может быть использован в любой пищевой отрасли, фармацевтической сфере и даже в экологии, когда сенсоры позволят определить состав и чистоту воздуха или почвы. Carlsberg основали в 1847 году.
Технология, куда будут вложены миллионы евро, также будет отвечать за качество произведенного напитка. Вкус и аромат пенного напитка зарегистрирует система датчиков, а искусственный интеллект обработает данные, сделав вывод о пригодности жидкости к употреблению. Технология позволит на 30% сократить время производства нового сорта пива, когда в настоящий момент на создание нового вида напитка уходит от 9 до 24 месяцев.
Искусственный разум впоследствии может быть использован в любой пищевой отрасли, фармацевтической сфере и даже в экологии, когда сенсоры позволят определить состав и чистоту воздуха или почвы. Carlsberg основали в 1847 году.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:50