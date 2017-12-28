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Самые популярные авто с пробегом в Москве – LADA и Mercedes
Экспертами названы самые популярные авто с пробегом в российской столице за 2017 год. Рынок авто с пробегом в Москве сократился за 11 месяцев этого года на 10,5 процента.

Самые популярные авто с пробегом в Москве – LADA и Mercedes

Специалисты аналитического агентства «Автостат» анонсировали самые популярные марки подержанных легковых авто в Москве за 11 месяцев текущего года. Самой большой популярностью у московских автолюбителей пользовались поддержанные модели LADA, а также Mercedes-Benz. Данных авто в Москве за текущий год было реализовано в количестве 22 200 и 18 200 экземпляров соответственно. В ТОП-10 самых востребованных москвичами подержанных авто также вошли следующие модели: Volkswagen (16408 ед.), Ford (15817 ед.), Hyundai (15777 ед.), Nissan (15675 ед.), Toyota (15433 ед.), BMW (15200 ед.), KIA (14796 ед.), Audi (10404 ед.).

В целом авторынок поддержанных машин на территории Москвы за 11 месяцев этого года уменьшился на 10 500 единиц до 270 000 транспортных средств.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
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