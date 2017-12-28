Самые популярные авто с пробегом в Москве – LADA и Mercedes

Специалисты аналитического агентства «Автостат» анонсировали самые популярные марки подержанных легковых авто в Москве за 11 месяцев текущего года. Самой большой популярностью у московских автолюбителей пользовались поддержанные модели LADA, а также Mercedes-Benz. Данных авто в Москве за текущий год было реализовано в количестве 22 200 и 18 200 экземпляров соответственно. В ТОП-10 самых востребованных москвичами подержанных авто также вошли следующие модели: Volkswagen (16408 ед.), Ford (15817 ед.), Hyundai (15777 ед.), Nissan (15675 ед.), Toyota (15433 ед.), BMW (15200 ед.), KIA (14796 ед.), Audi (10404 ед.).В целом авторынок поддержанных машин на территории Москвы за 11 месяцев этого года уменьшился на 10 500 единиц до 270 000 транспортных средств.