В Свердловской области открылась выставка раритетных детских автомобилей

В уральском городе Верхняя Пышма можно посетить уникальную выставку детских автомобилей времён СССР. В экспозиции представлены уникальные легендарные педальные модели, такие как мотороллер «Крошка», детский электромобиль от завода «Электроагрегат», педальный «Конь», а также автомобили «Львовянка», «Радуга» и «Нева».Куратор выставки Вадим Вагин в интервью с журналистами рассказал, что экспозиция раритетных детских автомобилей будет доступна до конца января текущего года. Все желающие смогут увидеть машинки, которые были мечтой многих детей СССР.По словам куратора, в экспозиции представлены модели, которые передали в музей уральские коллекционеры. Самым популярным экземпляром является педальный «Конь», который управляется посредством специальных поводьев.