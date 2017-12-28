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В Свердловской области открылась выставка раритетных детских автомобилей
В Свердловской области открылась выставка раритетных детских автомобилей. На площадке Музея автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании представлена экспозиция уникальных экземпляров.

В Свердловской области открылась выставка раритетных детских автомобилей


В уральском городе Верхняя Пышма можно посетить уникальную выставку детских автомобилей времён СССР. В экспозиции представлены уникальные легендарные педальные модели, такие как мотороллер «Крошка», детский электромобиль от завода «Электроагрегат», педальный «Конь», а также автомобили «Львовянка», «Радуга» и «Нева».

Куратор выставки Вадим Вагин в интервью с журналистами рассказал, что экспозиция раритетных детских автомобилей будет доступна до конца января текущего года. Все желающие смогут увидеть машинки, которые были мечтой многих детей СССР.

По словам куратора, в экспозиции представлены модели, которые передали в музей уральские коллекционеры. Самым популярным экземпляром является педальный «Конь», который управляется посредством специальных поводьев.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:40
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