Виктория Боня позволит своим поклонникам бесплатно попасть в ее “сторис”

Селебрити устраивает для своих поклонников своеобразное соревнование, за победу в котором обещано участие в «сторис» звезды в соцсети Instagram. Об этом экс-участница “Дома-2” написала на странице своего профиля.Старт конкурса – сегодня, 28 декабря, продлиться он до конца новогодних торжеств. Условия акции просты – быть фолловером Бони, далее сама девушка напишет в комментариях под записью любого из поклонников о том, что фан выиграл.Но самое интересное – победителем станет тот, кто первый напишет после записи Виктории. Их имена и ссылки на аккаунты в Instagram будут видны в рубрике «Истории» у самой Виктории.Триумф будет длиться ровно 24 часа, что весьма неплохо для привлечения как внимания, так и рекламы для подписчиков.Пост Бони набрал множество просмотров, лайков и комментариев.