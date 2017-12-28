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Виктория Боня позволит своим поклонникам бесплатно попасть в ее “сторис”
Виктория Боня позволит своим поклонникам бесплатно попасть в ее личные “сторис”.

Селебрити устраивает для своих поклонников своеобразное соревнование, за победу в котором обещано участие в «сторис» звезды в соцсети Instagram. Об этом экс-участница “Дома-2” написала на странице своего профиля.

Старт конкурса – сегодня, 28 декабря, продлиться он до конца новогодних торжеств. Условия акции просты – быть фолловером Бони, далее сама девушка напишет в комментариях под записью любого из поклонников о том, что фан выиграл.

Но самое интересное – победителем станет тот, кто первый напишет после записи Виктории. Их имена и ссылки на аккаунты в Instagram будут видны в рубрике «Истории» у самой Виктории.

Триумф будет длиться ровно 24 часа, что весьма неплохо для привлечения как внимания, так и рекламы для подписчиков.
Виктория Боня позволит своим поклонникам бесплатно попасть в ее “сторис”

Пост Бони набрал множество просмотров, лайков и комментариев.
Общество / ШоуБиз
Добавил: kostiantyn Сегодня, 14:40
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