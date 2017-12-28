Уаз Пикап лидирует на авторынке пикапов в России

В РФ в ноябре реализовали 624 УАЗ Пикапа. При этом ближайшего его конкурента - пикап Toyota Hilux реализовали в количестве 367 экземпляра. За 11 месяцев всего продали 3 192 единицы авто УАЗ Пикап. Это позволило версии выйти в лидеры отечественного сегмента пикапов в 2017 году. Прежний лидер Toyota Hilux оказался на втором месте, разойдясь в январе-ноябре в количестве 3 097 авто. ТОП-3 пикапов замкнул Мицубиси L200. Его продажи в ноябре составили 297 авто, за 11 месяцев – 411 авто.В обнародованном недавно ТОП самых популярных авто, согласно запросам интернет-пользователей на территории Соединённых Штатов, в текущем году самым востребованным для американских автолюбителей машин по версии Гугла стал Ford пикап F-150.