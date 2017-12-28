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Обама и Хиллари Клинтон стали лидерами «рейтинга восхищения» в США
Такие результаты социологического исследования компании Gallup.

Обама и Хиллари Клинтон стали лидерами «рейтинга восхищения» в США


Хиллари Клинтон, недавний кандидат на президентский пост США, и бывший президент страны Барак Обама сохраняют второй год свое лидерство в рейтинге восхищения в США. Хотя цифры поддержки и снизились.

Образцом мужчины Обама в 2017 году был для 17% опрошенных, в то время как в 2016 году такого мнения придерживалось 22 процента респондентов.

В этом году среди женщин за Хиллари Клинтон высказалось девять процентов принявших участие в опросе американцев, а в прошлом ее лидерство выражалось в двенадцати процентах.

Между тем, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на президентском посту Соединённых Штатов еще более снизился. Исследования Pew Research Center свидетельствуют о его поддержке со стороны 32 процентов населения, в то время как 63% американцев не одобряют его работу на посту главы государства.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 14:50
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