Дмитрий Дмитренко вернулся на "Дом-2" и готов продолжить сожительство с Ольгой Рапунцель

Не так давно в эфире беременная Рапунцель призналась, что хотела бы воспитывать своего первенца вместе с мужем. Кроме того, девушка ошеломила зрителей, как и ведущих реалити-шоу, заявив, что по-прежнему сильно любит Дмитрия. Ранее, напомним, готовившая документы для развода телезвезда уверяла, что если ещё хоть раз поверит Дмитренко, то тогда её можно будет смело назвать тряпкой.Вернуться на проект Дмитрий смог благодаря зрителям, проголосовавшим за такой разворот событий в рамках ТНТ-Club. В данный момент молодой человек пребывает на Поляне, считаясь полноправным участником "Дома-2". При этом Дмитренко решил поменять подход к Рапунцель, и теперь муж рейтинговой участницы готов отказаться от привычного уклада своей жизни, чтобы они смогли быть вместе.Дмитрий также отметил, что все люди, которые говорят, что "разбитую чашу не склеить", сильно ошибаются, так как на самом деле возможно всё, нужно лишь постараться.