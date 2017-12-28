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Алексей Воробьев повеселил поклонников забавным видео в лифте
Певец Алексей Воробьев поделился в своем аккаунте Instagram забавным видеороликом, в котором "повелевает" лифтом, чем очень повеселил своих поклонников.
Алексей Воробьев повеселил поклонников забавным видео в лифте


В личном аккаунте Instagram популярный певец Алексей Воробьев опубликовал короткий видеоролик о том, как прокатился в лифте и подписал его «Повелитель лифтов здесь!».

Под музыкальное сопровождение Алексей с важным видом дурачится в лифте и создает видимость того, что управляет им. В конце ролика, выходя из лифта, Воробьев с выражением победителя на лице совершает «магический поворот».

Алексей Воробьев повеселил поклонников забавным видео в лифте


Поклонники творчества Алексея выразили в комментариях новую волну позитива – они очень радуются, что Воробьев умеет быть смешным приколистом и дурачиться. Некоторые фолловеры назвали его выпендрежником, но в большинстве сошлись во мнении – «уматный» ролик поднимает настроение.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:13
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