Алексей Воробьев повеселил поклонников забавным видео в лифте

Певец Алексей Воробьев поделился в своем аккаунте Instagram забавным видеороликом, в котором "повелевает" лифтом, чем очень повеселил своих поклонников.В личном аккаунте Instagram популярный певец Алексей Воробьев опубликовал короткий видеоролик о том, как прокатился в лифте и подписал его «Повелитель лифтов здесь!».Под музыкальное сопровождение Алексей с важным видом дурачится в лифте и создает видимость того, что управляет им. В конце ролика, выходя из лифта, Воробьев с выражением победителя на лице совершает «магический поворот».Поклонники творчества Алексея выразили в комментариях новую волну позитива – они очень радуются, что Воробьев умеет быть смешным приколистом и дурачиться. Некоторые фолловеры назвали его выпендрежником, но в большинстве сошлись во мнении – «уматный» ролик поднимает настроение.