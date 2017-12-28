Алиса Литинская уже точно не вернётся на "Дом-2"

Как оказалось, девушка уже забыла не только о периметре, но и о Виталии Малышеве, являвшимся её молодым человеком на Сейшельских островах. Блондинка теперь не хочет вспоминать о прошлом и снова встречается с бывшим кавалером. Кстати, именно экс-жених смог переубедить Литинскую, в частности, отговорить от возвращения к Малышеву.Один из сотрудников "Дома-2" на днях намекнул, что Алиса готовится вернуться на терестройку, но сама девушка уверяет, что этого уже не случится, так как её жизнь, как и мнение о многом, кардинально изменилась.По словам Алисы, в данный момент она состоит в отношениях с тем бывшим возлюбленным, который помог ей забыть обо всём, что с ней происходило на проекте. Кроме того, и с Малышевым телефонный разговор также состоялся, и молодые люди окончательно отпустили друг друга.Парень Алисы даже сделал ей предложение, однако пока ответа никакого не получил. Впрочем, новогодний отпуск они в любом случае проведут вместе в Риме.