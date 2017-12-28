Ольга Бузова встретит Новый год с сестрой Анной

В то славное для звезды телешоу "Дом-2" время, когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, новогодние праздники она проводила в тёплых странах, наслаждаясь не только местными красотами, но и обществом любимого мужчины. Теперь всё кардинально поменялось: после того, как встретит Новый год с сестрой, все каникулы Ольга проведёт в работе.Поклонники 31-летней певицы испытывают определённую тревогу, ведь не раз наблюдали девушку в весьма странных состояниях. Новый год, как известно, является самым семейным праздником, и теперь фанаты думают, как Ольга себя будет чувствовать в это время.Новогодние праздники - это всегда отличное время для артистов в плане зарабатывания денег. Что касается Ольги Бузовой, которая и без того очень состоятельный человек, занятость работой в данный период, как считают её поклонники, необходима для того, чтобы заглушить душевную боль, отвлечься от тяжёлых мыслей.