АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017

Ольга Бузова встретит Новый год с сестрой Анной
Ольга Бузова, страдающая из-за отсутствия мужчины в своей жизни, рассказала, что Новый год встретит со своей любимой сестрой Анной, а затем продолжить усердно работать.

В то славное для звезды телешоу "Дом-2" время, когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, новогодние праздники она проводила в тёплых странах, наслаждаясь не только местными красотами, но и обществом любимого мужчины. Теперь всё кардинально поменялось: после того, как встретит Новый год с сестрой, все каникулы Ольга проведёт в работе.

Ольга Бузова встретит Новый год с сестрой Анной

Поклонники 31-летней певицы испытывают определённую тревогу, ведь не раз наблюдали девушку в весьма странных состояниях. Новый год, как известно, является самым семейным праздником, и теперь фанаты думают, как Ольга себя будет чувствовать в это время.

Новогодние праздники - это всегда отличное время для артистов в плане зарабатывания денег. Что касается Ольги Бузовой, которая и без того очень состоятельный человек, занятость работой в данный период, как считают её поклонники, необходима для того, чтобы заглушить душевную боль, отвлечься от тяжёлых мыслей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:53
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Cингапур даст возможность зарабатывать биткойны
Дмитрий Дмитренко вернулся на "Дом-2" и готов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев:
Алексей Воробьев повеселил поклонников забавным
Житель ХМАО насмерть избил нетрезвого инвалида
Алиса Литинская уже точно не вернётся на "Дом-2"
Просмотреть все новости