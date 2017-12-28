Певица Натали рассказала, что учит детей дарить людям хорошее настроение

Певица Натали рассказала в Instagram, что учит детей артистической дисциплине – дарить людям хорошее настроение.Певица Натали опубликовала в своем аккаунте Instagram новогодние фотографии с сыновьями около елки и рассказала в подписи, что учит своих детей дисциплине артистической – дарить хорошее настроение людям или хотя бы его не портить, уметь позитивно настраиваться и по возможности улыбаться.Хотя Натали высказала предположение, что это дисциплина общечеловеческая и подходит для любых отношений и профессий.Певица понимает, что все любят смотреть на фото детей и животных, но сфотографировать их – тяжелый труд. Старший ее ребенок постоянно повторяет: «Ну что, мам, все?», средний – «Мам, мне жарко», хотя до этого бегал и прыгал, а младший, стоит только отвернуться, лижет все подряд и кажется, пока делали фото, уже наелся блесток.Поэтому, как написала Натали, пришлось «включить режим учительницы».Фолловеры оценили старания Натали и в комментариях к опубликованной фотосессии написали массу приятных отзывов. Поклонники певицы назвали снимки сказочными и добрыми семейными фотографиями, а маму с детьми – милыми и счастливыми.