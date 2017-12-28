"Комсомольская правда" признала Ольгу Бузову самой сексуальной девушкой 2017 года

"Мне безумно приятно, хотя, конечно, главными своими достоинствами я считаю совершенно другие черты. Спасибо большое всем, кто отдал свои голоса за меня", - отреагировала Ольга на эту новость в своём Instagram.

Стоит отметить, что звезда реалити-шоу "Дом-2" победила с большим отрывом: 45% голосовавших отдали предпочтение именно ей.Поклонники Бузовой полагают, что эту победу можно считать очередным эпизодом, когда она оставила не у дел бывшего супруга Дмитрия Тарасова и его возлюбленную Анастасию Костенко, которую многие обвиняют в том, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса распалась.К данному посту Бузова прикрепила одну из самых откровенных фотографий за последнее время, на которой она позирует с обнажённой грудью, прикрывая её рукой.Победа 31-летней телезвезды в голосовании во многом обязана многочисленным фанатам, которые состоят в основном из представителей школьного возраста. Эти люди очень активны в плане различных голосований.