Оскар Кучера рассказал, как злится и негодует в аэропорту Шереметьево

Оскар Кучера опубликовал фото из Шереметьево и рассказал, что злится и негодует из-за того, что руководство аэропорта оторвалось от действительности.Актер и телеведущий Оскар Кучера в своем аккаунте Instagram опубликовал фото из Шереметьево и рассказал в подписи к снимку, что вызвало его злость и негодование в аэропорту.Оскару кажется, что руководство Шереметьево оторвалось от действительности или они летают из Домодедово.На въезде в терминал Кучера провел 25 минут, такая же пробка была и при входе в сам аэропорт. Оскар возмущен тем, что очередь для бизнеса и эконома одна и та же. И что это даже не очередь, а толпа навечно, в которой люди знакомятся, женятся, разводятся и умирают, так и не положив свой багаж на ленту.Кучера рассказал, что автобус к самолету тоже один и для бизнеса опять же нет микроавтобуса. Он объяснил, что не жалуется, не кичится бизнес классом, но все же хотел бы получать комфорт, когда платит за него космические деньги.Подытожил свой пост Оскар Кучера так: «Короче злюсь и негодую».В комментариях подписчики поддержали Оскара, написав, что испытывают в этом аэропорту такой же ад и лучше иметь личный самолет. Фолловеры желают телеведущему удачи и терпения.