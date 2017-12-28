Губернатор Ростовской области Василий Голубев: Госдолг субъектов РФ превышает 2 трлн рублей

Василий Голубев, глава Ростовской области заявил на собрании Государственного совета, что основной проблемой является закредитованность субъектов Федерации. Это в свою очередь, ведет к снижению экономических показателей и стагнации всех сфер экономической жизни.По его информации, госдолг субъектов Российской Федерации составляет 2 трлн рублей по состоянию на 1 декабря.Затраты на их обслуживание бюджетами регионов в этом году превышает 140 млрд рублей, при общем долге 1 трлн рублей".