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Губернатор Ростовской области Василий Голубев: Госдолг субъектов РФ превышает 2 трлн рублей
Вчера, глава Ростовской области Василий Голубев сказал:"Общая наша проблема – высокая стоимость кредитов". По его данным регионы сейчас платят по процентам более 140 млрд рублей, а общий долг составляет 2 трлн рублей.

Василий Голубев, глава Ростовской области заявил на собрании Государственного совета, что основной проблемой является закредитованность субъектов Федерации. Это в свою очередь, ведет к снижению экономических показателей и стагнации всех сфер экономической жизни.

По его информации, госдолг субъектов Российской Федерации составляет 2 трлн рублей по состоянию на 1 декабря.
Затраты на их обслуживание бюджетами регионов в этом году превышает 140 млрд рублей, при общем долге 1 трлн рублей".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: Госдолг субъектов РФ превышает 2 трлн рублей
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20
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