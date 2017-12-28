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Виктория Боня показала подписчикам, как эротично катается на велосипеде
Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня продемонстрировала подписчикам, как можно эротично кататься на велосипеде. Снимок появился в Instagram телезвезды.

Боне уже 38 лет, а она всё ещё остаётся весьма привлекательной женщиной, красотой которой восхищаются как мужчины, так и девушки. Бывают моменты, конечно, когда она подвергается критике из-за использования фотошопа, но этим грешат практически все звёзды шоу-бизнеса, да и не только звёзды.

Виктория Боня показала подписчикам, как эротично катается на велосипеде

На странице Бони в Instagram появился свежий снимок, на котором она запечатлена сидящей на велосипеде. Виктория представила лёгкое летнее платье с пёстрой расцветкой из собственной коллекции. Она пообещала подарить наряд тому, кто выполнит некоторые условия, которые прописала в описании под снимком.
"28 декабря в 19:00 по Москве я выберу одну из вас и напишу в комментарии, кто получит это шикарное платье!", - заинтриговала подписчиц Виктория.

Пока поклонники пытаются заполучить платье от Бони, хейтеры продолжают искать, в чём же ещё упрекнуть телезвезду. Конкретно по этому фото: ненавистники не могут понять, как это можно в таком длинном платье разъезжать на велосипеде.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:27
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