Виктория Боня показала подписчикам, как эротично катается на велосипеде

"28 декабря в 19:00 по Москве я выберу одну из вас и напишу в комментарии, кто получит это шикарное платье!", - заинтриговала подписчиц Виктория.

Боне уже 38 лет, а она всё ещё остаётся весьма привлекательной женщиной, красотой которой восхищаются как мужчины, так и девушки. Бывают моменты, конечно, когда она подвергается критике из-за использования фотошопа, но этим грешат практически все звёзды шоу-бизнеса, да и не только звёзды.На странице Бони в Instagram появился свежий снимок, на котором она запечатлена сидящей на велосипеде. Виктория представила лёгкое летнее платье с пёстрой расцветкой из собственной коллекции. Она пообещала подарить наряд тому, кто выполнит некоторые условия, которые прописала в описании под снимком.Пока поклонники пытаются заполучить платье от Бони, хейтеры продолжают искать, в чём же ещё упрекнуть телезвезду. Конкретно по этому фото: ненавистники не могут понять, как это можно в таком длинном платье разъезжать на велосипеде.