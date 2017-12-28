Либерж Кпадону уверена, что Алексея Михайловского нельзя заменить

"Каждая наша беседа не прошла для меня впустую. Это ценный опыт, который я запомню навсегда и буду ждать новых ценных советов, просто уже в не стенах «Дома-2», - написала девушка в социальной сети.

В своём блоге Кпадону заявила, что не хотела бы много говорить на тему увольнения Михайловского, однако не сказать ничего совсем она тоже не может, поэтому желает, чтобы все знали, что этот человек вызывает у неё только самые положительные ощущения.В новом посте популярная мулатка обратилась непосредственно к Алексею Николаевичу, вспомнив одну из его самым любимых фраз, которая гласит, что "незаменимых людей не бывает". Либерж позволила себе не согласиться с этим утверждением и отметила, что Михайловского заменить точно нельзя. Кпадону также поблагодарила экс-продюсера и добавила, что её беседы с ним не прошли даром.Стоит отметить, что после увольнения Михайловского многие звёзды "Дома-2" признались, что Алексей Николаевич всегда был добр к ним, а также помогал деньгами.