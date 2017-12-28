Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова снова вместе
Участник "Дома-2" Сергей Кучеров, который сильно обиделся на свою вторую половинку Юлию Ефременкову, желавшую узнать о его переписках, уже простил её.
Как известно, до этого Юлия, являющаяся одной из ведущих реалити-шоу, воспользовалась своим значимым статусом и призвала всех представительниц прекрасного пола, проявляющих интерес к её парню, скинуть ей переписки с ним. Это так сильно расстроило Сергея, что общаться с рейтинговой брюнеткой дальше ему не захотелось.
Впрочем, никто из тех девушек, которые могли общаться с Кучеровым, так и не сбросили переписки Юлии. А потом оказалось, что таких переписок и вовсе не было, и об этом заявили не только девушки, но и сам Сергей.
При этом сейчас, когда молодые люди уже помирились, Юлия боится, что кто-то действительно может скинуть ей переписку с Сергеем. Кроме того, проектный силач заявил, что прежде были случаи, когда девушке скидывали поддельные скрины переписок, которых на самом деле не было.
Как известно, до этого Юлия, являющаяся одной из ведущих реалити-шоу, воспользовалась своим значимым статусом и призвала всех представительниц прекрасного пола, проявляющих интерес к её парню, скинуть ей переписки с ним. Это так сильно расстроило Сергея, что общаться с рейтинговой брюнеткой дальше ему не захотелось.
Впрочем, никто из тех девушек, которые могли общаться с Кучеровым, так и не сбросили переписки Юлии. А потом оказалось, что таких переписок и вовсе не было, и об этом заявили не только девушки, но и сам Сергей.
При этом сейчас, когда молодые люди уже помирились, Юлия боится, что кто-то действительно может скинуть ей переписку с Сергеем. Кроме того, проектный силач заявил, что прежде были случаи, когда девушке скидывали поддельные скрины переписок, которых на самом деле не было.
"Сейчас мы уже помирились, и она мне говорит: «Я очень боюсь, что мне кто-то и вправду пришлет переписки»... Просто у нас были такие моменты, когда ей скидывали поддельные скрины», — объяснил Кучеров.