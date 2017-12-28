Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова снова вместе

"Сейчас мы уже помирились, и она мне говорит: «Я очень боюсь, что мне кто-то и вправду пришлет переписки»... Просто у нас были такие моменты, когда ей скидывали поддельные скрины», — объяснил Кучеров.

Как известно, до этого Юлия, являющаяся одной из ведущих реалити-шоу, воспользовалась своим значимым статусом и призвала всех представительниц прекрасного пола, проявляющих интерес к её парню, скинуть ей переписки с ним. Это так сильно расстроило Сергея, что общаться с рейтинговой брюнеткой дальше ему не захотелось.Впрочем, никто из тех девушек, которые могли общаться с Кучеровым, так и не сбросили переписки Юлии. А потом оказалось, что таких переписок и вовсе не было, и об этом заявили не только девушки, но и сам Сергей.При этом сейчас, когда молодые люди уже помирились, Юлия боится, что кто-то действительно может скинуть ей переписку с Сергеем. Кроме того, проектный силач заявил, что прежде были случаи, когда девушке скидывали поддельные скрины переписок, которых на самом деле не было.