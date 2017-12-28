В 2018 году Центробанк не собирается бороться с инфляцией

Вчера опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка России. Основным тезисом является то, что главный регулятор не будет предпринимать меры против роста инфляции в следующем году. По мнению его экспертов, рубль и сам достаточно крепок, потому что сельскохозяйственное производство на подъеме и возросли поставки зерна за границу, особенно в Китай.Также цены на углеводороды остались на запланированном уровне, что стабилизировало российскую валюту. Однако независимые эксперты считают, что такая мера Центробанка вызвана исчерпанием в этом году Фонда национального достояния и дефиците более чем в 1 трлн рублей - про что вчера заявил Антон Силуанов.