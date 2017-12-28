В 2018 году Центробанк не собирается бороться с инфляцией
Центробанк и министр финансов России прогнозируют в следующем году повышение инфляции до 4%. Объявлено, что в 2018 году центральный финансовый регулятор бороться с инфляцией не будет из-за стабильности экономики.
Вчера опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка России. Основным тезисом является то, что главный регулятор не будет предпринимать меры против роста инфляции в следующем году. По мнению его экспертов, рубль и сам достаточно крепок, потому что сельскохозяйственное производство на подъеме и возросли поставки зерна за границу, особенно в Китай.
Также цены на углеводороды остались на запланированном уровне, что стабилизировало российскую валюту. Однако независимые эксперты считают, что такая мера Центробанка вызвана исчерпанием в этом году Фонда национального достояния и дефиците более чем в 1 трлн рублей - про что вчера заявил Антон Силуанов.
Вчера опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка России. Основным тезисом является то, что главный регулятор не будет предпринимать меры против роста инфляции в следующем году. По мнению его экспертов, рубль и сам достаточно крепок, потому что сельскохозяйственное производство на подъеме и возросли поставки зерна за границу, особенно в Китай.
Также цены на углеводороды остались на запланированном уровне, что стабилизировало российскую валюту. Однако независимые эксперты считают, что такая мера Центробанка вызвана исчерпанием в этом году Фонда национального достояния и дефиците более чем в 1 трлн рублей - про что вчера заявил Антон Силуанов.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00