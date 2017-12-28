Роман Гриценко снова подарил Ольге Бузовой цветы, надеясь на примирение после ссоры

Как известно, 22-летний Гриценко начал ухаживать за Бузовой ещё на Сейшельских островах, хотя поначалу данный факт опровергал. Но потом понял, что скрывать глупо столь явный момент, принявшись завоёвывать понравившуюся девушку серьёзно. Так, ради Ольги парень разорвал отношения с Лизой Триандафилиди, которая страдала из-за этого.Когда Бузова узнала, что Гриценко флиртовал с другой девушкой и целовался с ней, то устроила истерику, заявив, чтобы тот больше к ней не подходил и никогда никому не говорил, что она ему нравится. Эмоции 31-летней ведущей "Дома-2" дали понять Роману, что этой девушке он точно небезразличен, поэтому продолжил ухаживания.Гриценко появился на лобном месте с букетом красивейших роз и попытался вручить объекту своего обожания. Бузова посчитала, что парень просто издевается над ней. В итоге цветы так и остались в руках Романа. Кроме того, охладевшая Бузова потребовала от парня, чтобы он сел на место, как и все участники.