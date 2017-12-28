Всероссийское общество слабовидящих (ВОС) сообщило о снятии кандидата на президентские выборы в пользу Путина

Мотивом для снятия с выборов Тахира Камильевича стало то, что ВОС понесли бы большие финансовые затраты во время продвижения его кандидатуры в ходе президентской гонки. Сэкономленные на этом средства будут пущены на основные задачи организации.Также сообщается, что Исламов принял рекомендации не участвовать в выборах, и решил передать лично президенту Владимиру Путину собранный для предвыборной кампании пакет документов, в которых расписываются наработки по решению проблем инвалидов в России. При этом запрос будет передан в предвыборный штаб действующего главы государства, а также в Администрацию президента РФ.Ранее сообщалось, что ВОС решили выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Исламов, напомним, недавно был избран вице-президентом организации. В ходе пресс-конференции, состоявшейся ранее в «Интерфаксе», было заявлено, что 20 декабря в ЦИК было подано заявление о регистрации нового кандидата. Кроме того, к 28 числу уже была собрана инициативная группа для официального выдвижения Исламова.