Электромобиль версии Tesla Model 3 превысил показатель максимальной скорости

Версию Tesla Model 3 разогналась до 228 км/час. Между тем заявленная максимальная скорость авто на 4 км/час меньше. Для фиксации показателя скорости, автовладельцу потребовалась помощь бортового компьютера. Испытания водитель проводил на автодороге общественного пользования. Запись может заинтересовать американскую дорожную полицию, потому что владелец версии Tesla Model 3 превысил показатель разрешенной скорости. Есть вероятность, что полиция выпишет штраф этому водителю.Tesla Model 3 публично представили летом этого года. Отдача силового агрегата электромобиля составляет 262 лошадиные силы. Стоимость модели начинается от 35 000 американских долларов. Данная версия в модельном ряду автобренда является самой доступной.