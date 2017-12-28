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Электромобиль версии Tesla Model 3 превысил показатель максимальной скорости
Владелец электрокара версии Tesla Model 3 захотел проверить, соответствует ли у авто максимальная скорость заявленным показателям. Соответствующее видео испытаний выложено в Facebook.

Электромобиль версии Tesla Model 3 превысил показатель максимальной скорости

Версию Tesla Model 3 разогналась до 228 км/час. Между тем заявленная максимальная скорость авто на 4 км/час меньше. Для фиксации показателя скорости, автовладельцу потребовалась помощь бортового компьютера. Испытания водитель проводил на автодороге общественного пользования. Запись может заинтересовать американскую дорожную полицию, потому что владелец версии Tesla Model 3 превысил показатель разрешенной скорости. Есть вероятность, что полиция выпишет штраф этому водителю.

Tesla Model 3 публично представили летом этого года. Отдача силового агрегата электромобиля составляет 262 лошадиные силы. Стоимость модели начинается от 35 000 американских долларов. Данная версия в модельном ряду автобренда является самой доступной.

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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:50
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