Александра Черно призналась, что у неё нервный срыв и показала хейтерам свою "толстую пятую точку"

"Всем недоброжелателям показываю свою толстую пятую точку. И да, помните, что жизнь - бумеранг. Не дай бог хоть кому-то из вас оказаться в такой ситуации, как я сейчас... У меня нервный срыв", - написала в блоге Черно.

Александра в последнее время подвергается жёсткой критике, так как зрителям не нравится, как импульсивная брюнетка ведёт себя во время эфиров. Сама же Черно уверяет, что если бы кто-то другой был на её месте, то этот кто-то поступал бы точно так же.В частности, поклонники телестройки не понимают, зачем Александра постоянно дерётся со своим уже бывшим молодым человеком, ссорится с ним, а потом пытается понравиться ему, ведь Иосиф Оганесян давно сказал, что больше не любит её и хочет создать семью с другой девушкой.Черно объяснила, что в данный момент у неё нервный срыв. При этом своё поведение она не оправдывает, но и просит не судить её строго, потому что с каждым может случиться всякое.