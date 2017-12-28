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Александра Черно призналась, что у неё нервный срыв и показала хейтерам свою "толстую пятую точку"
Скандальная участница "Дома-2" Александра Черно решила обратиться к своим хейтерам, опубликовав пикантное фото, на котором запечатлена спиной к камере, и посоветовав всем подписчикам, желающим ей зла, не забывать, что жизнь всегда возвращает всё бумерангом.

Александра в последнее время подвергается жёсткой критике, так как зрителям не нравится, как импульсивная брюнетка ведёт себя во время эфиров. Сама же Черно уверяет, что если бы кто-то другой был на её месте, то этот кто-то поступал бы точно так же.

Александра Черно призналась, что у неё нервный срыв и показала хейтерам свою "толстую пятую точку"

В частности, поклонники телестройки не понимают, зачем Александра постоянно дерётся со своим уже бывшим молодым человеком, ссорится с ним, а потом пытается понравиться ему, ведь Иосиф Оганесян давно сказал, что больше не любит её и хочет создать семью с другой девушкой.

Черно объяснила, что в данный момент у неё нервный срыв. При этом своё поведение она не оправдывает, но и просит не судить её строго, потому что с каждым может случиться всякое.

"Всем недоброжелателям показываю свою толстую пятую точку. И да, помните, что жизнь - бумеранг. Не дай бог хоть кому-то из вас оказаться в такой ситуации, как я сейчас... У меня нервный срыв", - написала в блоге Черно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:35
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