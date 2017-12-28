Подписчики считают, что Ольга Бузова могла сменить сексуальную ориентацию

На представленном фотоснимке, из-за которого поднялся шум в стане подписчиков, звезда телепроекта "Дом-2" запечатлена с поднятыми вверх средним и указательным пальцами. Многие знают, что подобный жест используют представители сексуальных меньшинств.Некоторые из фанатов сочли, что 31-летняя певица действительно сменила ориентацию, и даже постарались её понять. После разрушенного брака с футболистом Дмитрием Тарасовым, который изменял ей с более молодой девушкой, Ольга всё это время находится в одиночестве и боится строить новые отношения. Участник "Дом-2" Роман Гриценко пытался закрутить роман с ней, ухаживая на протяжении трёх месяцев, но в итоге оказался в объятиях другой девушки. А Бузова ещё больше разочаровалась в мужчинах.