Ольга Бузова призналась, что плохо разбирается в технике

Звезда реалити-шоу "Дом-2" купила новый телефон, в котором никак не могла разобраться. Девушке на помощь пришёл её товарищ, который помог, за что Ольга ему очень признательна.Также 31-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram совместное фото со своим "спасителем".Фанаты Бузовой ожидают, что с новым телефоном классных фотографий и видео в её микроблоге станет ещё больше, чем раньше.