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Ольга Бузова призналась, что плохо разбирается в технике
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась своим подписчикам, что техника - это область, где она мало что понимает.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" купила новый телефон, в котором никак не могла разобраться. Девушке на помощь пришёл её товарищ, который помог, за что Ольга ему очень признательна.

Ольга Бузова призналась, что плохо разбирается в технике

Также 31-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram совместное фото со своим "спасителем".

Фанаты Бузовой ожидают, что с новым телефоном классных фотографий и видео в её микроблоге станет ещё больше, чем раньше.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:19
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