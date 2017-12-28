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Житель ХМАО насмерть избил нетрезвого инвалида
В городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа мужчина до смерти избил пьяного инвалида, силой выпроваживая того из своей квартиры.

Житель ХМАО насмерть избил нетрезвого инвалида


Следуя версии уже начавшегося следствия, хозяин квартиры, изрядно выпивши, решил остаться один и попросил собутыльника уйти. После словесной перепалки завязалась ссора, в ходе которой мужчина избил инвалида.

После неконтролируемого нанесения ударов вытащил потерпевшего на лестничную площадку, осознавая, что тот еще дышит. Однако, пострадавший вследствие многочисленных переломов ребер, грудины через некоторое время скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье убийство по неосторожности. Обвиняемый свою вину полностью признал.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 11:10
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