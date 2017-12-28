Продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в России стартуют в 2018 году

Кроссовер Infiniti QX50 оснастили бензиновым турбодвигателем VC-Turbo ёмкостью 2,0 литра производительностью 270 лошадиных сил. Новый силовой агрегат считается первым в мире автомобилестроения серийным мотором с изменяемой степенью сжатия, данный показатель варьируется от 8:1 до 14:1.Шведские разработчики отмечают, что за счёт такого агрегата в новом кроссовере удалось объединить экономичность двигателя V4 с производительностью V6. В результате мотор кроссовера Infiniti QX50 оказался на 27 процентов экономичнее предшественника.Наряду с новым автомобилем Infiniti QX50 в наступающем году на российском рынке появятся в продаже ещё несколько новинок бренда, это купе Q60, седан Infiniti Q50 и кроссовер QX80.