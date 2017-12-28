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Продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в России стартуют в 2018 году
Представители японской компании Infiniti сообщили о выводе на российский рынок кроссовера QX50. Автомобиль Infiniti QX50 представили в ноябре уходящего года.

Продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в России стартуют в 2018 году


Кроссовер Infiniti QX50 оснастили бензиновым турбодвигателем VC-Turbo ёмкостью 2,0 литра производительностью 270 лошадиных сил. Новый силовой агрегат считается первым в мире автомобилестроения серийным мотором с изменяемой степенью сжатия, данный показатель варьируется от 8:1 до 14:1.

Шведские разработчики отмечают, что за счёт такого агрегата в новом кроссовере удалось объединить экономичность двигателя V4 с производительностью V6. В результате мотор кроссовера Infiniti QX50 оказался на 27 процентов экономичнее предшественника.

Наряду с новым автомобилем Infiniti QX50 в наступающем году на российском рынке появятся в продаже ещё несколько новинок бренда, это купе Q60, седан Infiniti Q50 и кроссовер QX80.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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