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Компания Volvo будет оснащать свои электрокары двумя вариантами батарей
Компания Volvo намерена комплектовать свои электрокары двумя вариантами батарей. В настоящее время шведские специалисты разрабатывают новый компактный автомобиль, который оснастят электрической силовой установкой.

Компания Volvo будет оснащать свои электрокары двумя вариантами батарей


В интервью с журналистами Хенрик Грин – главный инженер компании Volvo рассказал о том, что по размерам новый электрокар будет соответствовать Volkswagen Golf и Ford Focus. В экстерьере новинки будут применяться некоторые решения от Volvo 40.2 Concept, представленного весной 2017 года.

Основой для новой модели послужит шасси CMA, которую ранее использовали для создания кроссовера XC40. Данная архитектура универсальна, так как на ней можно производить машины с любыми силовыми агрегатами. По словам главного инженера Volvo, новый электрокар будет оснащён двумя комплектами аккумуляторов различной ёмкости. Предполагается, что одного заряда новинке будет хватать на 400 км пути.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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