Поведение внука ранило маму Жанны Фриске в самое сердце

В клубке скандалов последнего времени и различных слухов, Дмитрий Шепелев, все же позволил своему сыну Платону повидаться с родственниками со стороны умершей матери. Как оказалось, отец и сестра Жанны Фриске на свидание с малышом прийти не смогли. А вот мать Жанны Ольга наконец-то увидела внука. Но встреча с Платоном принесла ей одно разочарование.Как рассказывали знакомые с Фриске люди, внук не выказал никакого интереса к бабушке, возможно даже и не понял, кто перед ним. Когда та протянула ему игрушку, он отвернулся и подарка не взял. Так что никакого общения у них не получилось.Адвокат семьи Фриске говорит о том, что, возможно, Дмитрий Шепелев не напоминает сыну, что у него еще есть дедушка с бабушкой и желает вычеркнуть их из жизни мальчика. Семья планирует подать жалобу и просьбу увеличить количество встреч родных людей.