У Николая Носкова родилась внучка

61-летний Николай Носков теперь с гордостью носит звание «Дважды дедушка», ведь вечером 26 декабря его собственная дочь подарила ему еще одну внучку. Об этом радостном событии сообщили в группе певца и попросили разделить с ними это событие.Подписчики не остались равнодушными и нажелали маленькой внучке много здоровья и счастья. Также не обошли вниманием и счастливого дедушку: радуясь вместе с ним, ему пожелали, чтобы приближающийся год Собаки стал для него самым счастливым.К слову, некоторое время назад музыкант пережил не столь радужные дни в жизни: в тяжелом состоянии его госпитализировали в одну из клиник. Как после стало известно, ему удалили тромб в шейном отделе.