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Ольга Кабо рассказала в Instagram как впервые нарядила елку со своим сыном
Актриса Ольга Кабо поделилась в Instagram фото украшенной елки, которую нарядила впервые со своим сыном Витей.
Ольга Кабо рассказала в Instagram как впервые нарядила елку со своим сыном


Актриса и певица Ольга Кабо опубликовала в своем аккаунте Instagram совместные фотографии с сыном на фоне украшенной елки. Она рассказала под снимком, что это ее первая елка, которую она наряжала с сыном Витюшей.

Ольга рассказала, что обычно украшенная красавица встречала малыша утром или после детского сада. Но в этом году над дизайном новогоднего дерева они творили вместе.

Витя сам вешал на елку особо понравившиеся ему украшения. Теперь семья с нетерпением ждет Новый год, чтобы найти под елочкой желанные подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Ольга Кабо рассказала в Instagram как впервые нарядила елку со своим сыном


Фолловеры в комментариях отметили, что лесная красавица получилась сказочной и такой же чудесной, как и мама с сыном. Поклонники Ольги отметили, что очень приятно любоваться счастливыми людьми. А некоторые из подписчиков, с их слов, впали в теплое и уютное детство от таких «живых» фотографий.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:50
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