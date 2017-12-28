Ольга Кабо рассказала в Instagram как впервые нарядила елку со своим сыном

Актриса Ольга Кабо поделилась в Instagram фото украшенной елки, которую нарядила впервые со своим сыном Витей.Актриса и певица Ольга Кабо опубликовала в своем аккаунте Instagram совместные фотографии с сыном на фоне украшенной елки. Она рассказала под снимком, что это ее первая елка, которую она наряжала с сыном Витюшей.Ольга рассказала, что обычно украшенная красавица встречала малыша утром или после детского сада. Но в этом году над дизайном новогоднего дерева они творили вместе.Витя сам вешал на елку особо понравившиеся ему украшения. Теперь семья с нетерпением ждет Новый год, чтобы найти под елочкой желанные подарки от Деда Мороза и Снегурочки.Фолловеры в комментариях отметили, что лесная красавица получилась сказочной и такой же чудесной, как и мама с сыном. Поклонники Ольги отметили, что очень приятно любоваться счастливыми людьми. А некоторые из подписчиков, с их слов, впали в теплое и уютное детство от таких «живых» фотографий.