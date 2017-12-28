Ученые раскритиковали сторонников "Пустой Земли", заявивших о пришельцах внутри планеты
Псевдонаучная идея о том, что Земля на самом деле пуста, снова начинает обрастать приверженцами по всему миру. Кажется, что некоторые люди слишком серьезно относились к «Путешествию к Центру Земли» - или просто не читали никаких других книг помимо этой.
«Все больше и больше людей соглашаются с тем, что Земля пустая. Я получаю электронные письма от людей, которые узнают об этом каждый день. Эта гипотеза определенно растет в популярности - конечно, не в миллионах, но в тысячах точно», - сказал Родни Клафф, автор книги «Топ-тайна мира: наша Земля», который во всеуслышание заявляет о своих идеях, воплощенных в книге.
Не стоит понимать тонкости чего-то, что явно не соответствует действительности, но вот суть: есть люди, которые думают, что Земля круглая - точнее, в форме пончика - и полая в центре. То, что лежит в «центре» этого земного «пончика» и является горячей темой для обсуждения – сам Клафф думает, что там расположены НЛО или «секретный город Эдема».
Есть огромное количество доказательств того, что Земля является круглой и состоит из четырех внутренних слоев. Однако приверженцы Полой Земли считают, что изображения Земли из космоса - попытка NASA скрыть правду.
На самом деле в центре Земли находится горячий шар железа, а не инопланетяне и демоны или что-то еще. Следующий слой наружу называется внешним ядром, затем мантией, а затем, наконец, земной корой. В то время как ученые не могут изучать слои Земли путем сверления образцов (за исключением коры), они могут изучать сейсмические волны от землетрясений.
Каждый здравомыслящий ученый скажет, что «внутреннее ядро Земли» определенно не содержит никаких НЛО, а все действительно страшные и непонятные явления происходят на поверхности нашей планеты.
«Все больше и больше людей соглашаются с тем, что Земля пустая. Я получаю электронные письма от людей, которые узнают об этом каждый день. Эта гипотеза определенно растет в популярности - конечно, не в миллионах, но в тысячах точно», - сказал Родни Клафф, автор книги «Топ-тайна мира: наша Земля», который во всеуслышание заявляет о своих идеях, воплощенных в книге.
Не стоит понимать тонкости чего-то, что явно не соответствует действительности, но вот суть: есть люди, которые думают, что Земля круглая - точнее, в форме пончика - и полая в центре. То, что лежит в «центре» этого земного «пончика» и является горячей темой для обсуждения – сам Клафф думает, что там расположены НЛО или «секретный город Эдема».
Есть огромное количество доказательств того, что Земля является круглой и состоит из четырех внутренних слоев. Однако приверженцы Полой Земли считают, что изображения Земли из космоса - попытка NASA скрыть правду.
На самом деле в центре Земли находится горячий шар железа, а не инопланетяне и демоны или что-то еще. Следующий слой наружу называется внешним ядром, затем мантией, а затем, наконец, земной корой. В то время как ученые не могут изучать слои Земли путем сверления образцов (за исключением коры), они могут изучать сейсмические волны от землетрясений.
Каждый здравомыслящий ученый скажет, что «внутреннее ядро Земли» определенно не содержит никаких НЛО, а все действительно страшные и непонятные явления происходят на поверхности нашей планеты.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 01:06