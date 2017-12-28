NASA обнаружило 20 суперземель, на которых могут существовать инопланетяне

Астрономы сообщили, что исследования космических глубин набирают все большие обороты, и чем больше они узнают о Вселенной, тем больше их преисполняет уверенность, что Земля – не единственная планета с разумными существами. Так, согласно астрономическим данным, на сегодняшний день обнаружено 850 планетарных систем, а до 2045 года их число может возрасти до миллиона.При этом, отмечают исследователи космических глубин, было обнаружено 20 потенциально обитаемых планет со средой, очень похожей на земную. Ученые сообщили, что в NASA сообщили о готовности выделить 1 миллион долларов для поиска на этих планетах пришельцев.Согласно опросам, в Соединенных Штатах 37% верят в существование разумных цивилизаций за пределами Солнечной системой, тем самым американцы стали лидерами среди населения разных стран, верящих в инопланетную жизнь на других мирах.