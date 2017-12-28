NASA обнаружило 20 суперземель, на которых могут существовать инопланетяне
Эксперты Национального управления космическими полетами США (NASA) отметили 20 мест во Вселенной, где, по их предположению, возможно зарождение инопланетных форм жизни.
Астрономы сообщили, что исследования космических глубин набирают все большие обороты, и чем больше они узнают о Вселенной, тем больше их преисполняет уверенность, что Земля – не единственная планета с разумными существами. Так, согласно астрономическим данным, на сегодняшний день обнаружено 850 планетарных систем, а до 2045 года их число может возрасти до миллиона.
При этом, отмечают исследователи космических глубин, было обнаружено 20 потенциально обитаемых планет со средой, очень похожей на земную. Ученые сообщили, что в NASA сообщили о готовности выделить 1 миллион долларов для поиска на этих планетах пришельцев.
Согласно опросам, в Соединенных Штатах 37% верят в существование разумных цивилизаций за пределами Солнечной системой, тем самым американцы стали лидерами среди населения разных стран, верящих в инопланетную жизнь на других мирах.
Астрономы сообщили, что исследования космических глубин набирают все большие обороты, и чем больше они узнают о Вселенной, тем больше их преисполняет уверенность, что Земля – не единственная планета с разумными существами. Так, согласно астрономическим данным, на сегодняшний день обнаружено 850 планетарных систем, а до 2045 года их число может возрасти до миллиона.
При этом, отмечают исследователи космических глубин, было обнаружено 20 потенциально обитаемых планет со средой, очень похожей на земную. Ученые сообщили, что в NASA сообщили о готовности выделить 1 миллион долларов для поиска на этих планетах пришельцев.
Согласно опросам, в Соединенных Штатах 37% верят в существование разумных цивилизаций за пределами Солнечной системой, тем самым американцы стали лидерами среди населения разных стран, верящих в инопланетную жизнь на других мирах.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:30