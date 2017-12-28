Сотрудник NASА опубликовал красочные снимки зимнего Марса
В Сети появились красочные зимние пейзажи Марса. Их опубликовал любитель необычных космических фотоснимков, эксперт NASА AТомас Зурбучен, который часто делится красочными изображениями космических глубин.
Томас Зурбучен отметил, что изображения были сделаны АМС Mars Reconnaissance Orbiter, принадлежащей Национальному управлению космическими полетами США.
Также эксперт рассказал, что зимой Марс меняется кардинально, так как из-за резких перепадов температур поверхность Красной планеты покрывают колоссальные вычурные белесые узоры, что делает Марс чрезвычайно красивым. Атмосферные слои Марса меняют состав из-за сильных морозов и сухого воздуха, так что солнечное тепло вызывает конденсацию воды в ее слоях, которая опадает на поверхность планеты, образуя гигантские узорчатые рисунки.
Томас Зурбучен отметил, что изображения были сделаны АМС Mars Reconnaissance Orbiter, принадлежащей Национальному управлению космическими полетами США.
Также эксперт рассказал, что зимой Марс меняется кардинально, так как из-за резких перепадов температур поверхность Красной планеты покрывают колоссальные вычурные белесые узоры, что делает Марс чрезвычайно красивым. Атмосферные слои Марса меняют состав из-за сильных морозов и сухого воздуха, так что солнечное тепло вызывает конденсацию воды в ее слоях, которая опадает на поверхность планеты, образуя гигантские узорчатые рисунки.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:30