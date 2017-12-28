Анфиса Чехова добавила в свою коллекцию новый закат и сравнила его с закатом жизни или отношений

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram фотографией захода солнца, который добавила с свою коллекцию закатов и сравнила его с закатом жизни или отношений.Анфиса Чехова в своем аккаунте Instagram публиковала фото неба, пламенеющего от заката солнца, и задалась вопросом, почему считается, что красивый закат может быть только на «море-океяне» (орфография автора). Телеведущая считает, что этот сочинский индустриальный заводской закат ничуть не хуже.Анфиса написала, что закат отношений или жизни тоже может быть прекрасным. Главное – быть в моменте и не цепляться за прошлое, не бояться будущего и благодарно принимать опыт, который получен в настоящем.Чехова напомнила, что за закатом всегда следует рассвет. Всегда!Телеведущая сообщила, что оставляет этот закат в коллекции своих закатов.