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Анфиса Чехова добавила в свою коллекцию новый закат и сравнила его с закатом жизни или отношений
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram фотографией захода солнца, который добавила с свою коллекцию закатов и сравнила его с закатом жизни или отношений.
Анфиса Чехова добавила в свою коллекцию новый закат и сравнила его с закатом жизни или отношений


Анфиса Чехова в своем аккаунте Instagram публиковала фото неба, пламенеющего от заката солнца, и задалась вопросом, почему считается, что красивый закат может быть только на «море-океяне» (орфография автора). Телеведущая считает, что этот сочинский индустриальный заводской закат ничуть не хуже.

Анфиса написала, что закат отношений или жизни тоже может быть прекрасным. Главное – быть в моменте и не цепляться за прошлое, не бояться будущего и благодарно принимать опыт, который получен в настоящем.

Анфиса Чехова добавила в свою коллекцию новый закат и сравнила его с закатом жизни или отношений


Чехова напомнила, что за закатом всегда следует рассвет. Всегда!

Телеведущая сообщила, что оставляет этот закат в коллекции своих закатов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 03:17
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