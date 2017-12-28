В Дагестане пятеро детей отравились угарным газом

В Республике Дагестан в селе Нижние Чугли случилась трагедия в одном из местных домов. У пожилой женщины гостили пять несовершеннолетних девочек от 5 до 13 лет. Все они стали жертвами отравления угарным газом. Девочек госпитализировали и сейчас они находятся под наблюдением врачей.По предварительной версии, в доме с неисправной газовой печкой произошла утечка газа. Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.