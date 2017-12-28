В Сибири обнаружили игрушки родственников американских индейцев, которым около 4 000 лет

В Хакасии археологам в могильнике посчастливилось раскопать детские игрушки, точнее, то, что от них осталось - головы куклы и какого-то животного. Кукольную - тысячелетия назад изготовили из мыльного камня, а голову животного – из рога оленя.Руководитель экспедиции считает, что безделушки были собственностью обычного ребенка, не знати. Также, по мнению ученого, сами предметы были из оргматериалов – либо ткани, либо кожи - которые уже истлели.Свои находки ученые приписывают к Окуневской археологической культуре бронзового века (XXV-XVIII вв. до н.э.). Люди, жившие тогда, принадлежали к европеоидно-монголоидному типу. Специалисты полагают, что народы этой культуры составляли с индейцами из Америки тесное родство.