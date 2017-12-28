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В Сибири обнаружили игрушки родственников американских индейцев, которым около 4 000 лет
В Сибири специалисты раскопали детские игрушки, которые смастерили около 4 тысяч лет назад. Принадлежать они могли родственникам индейцев из Америки.
В Сибири обнаружили игрушки родственников американских индейцев, которым около 4 000 лет


В Хакасии археологам в могильнике посчастливилось раскопать детские игрушки, точнее, то, что от них осталось - головы куклы и какого-то животного. Кукольную - тысячелетия назад изготовили из мыльного камня, а голову животного – из рога оленя.

Руководитель экспедиции считает, что безделушки были собственностью обычного ребенка, не знати. Также, по мнению ученого, сами предметы были из оргматериалов – либо ткани, либо кожи - которые уже истлели.

Свои находки ученые приписывают к Окуневской археологической культуре бронзового века (XXV-XVIII вв. до н.э.). Люди, жившие тогда, принадлежали к европеоидно-монголоидному типу. Специалисты полагают, что народы этой культуры составляли с индейцами из Америки тесное родство.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:02
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