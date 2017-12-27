Полина Гагарина поделилась необычными фактами со съемок видеоклипа «Обезоружена»

Певица Полина Гагарина в Instagram назвала съемки клипа невероятно сложным процессом и поделилась необычными фактами со съемочной площадки видеоклипа на сингл «Обезоружена».Полина Гагарина опубликовала в своем аккаунте Instagram необычные факты со съемок видеоклипа на песню «Обезоружена». Она назвала создание ролика невероятно сложным и интересным процессом.Певица открыла занавес, рассказав, что снимали видеоклип 56 часов и одну ночь, на съемках было выпито 7 литров кофе и одна бутылочка шампанского.В общей сложности Полина во время съемок пробежала 700 – 800 метров, из них около 250 метров на 15-сантиметровых каблуках.Зажгли на съемочной площадке больше 2000 фонариков, ни один из которых не сломался.Съемочная группа во главе с Полиной убегала дружно от полиции, и теперь все ждут, когда за ними приедут.За время съемок трек прозвучал 79 раз. Этим Гагарина объясняет, почему не любит слушать свои песни.2 часа Полина лежала на бетоне в шелковом платье.Было разбросано 17 кг снега, но снеговика так и не слепили.4 раза Гагарина плакала и один из них не специально, сменила 3 наряда и сняла с арт-директора шубу, и в конце концов разделась полностью.