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Полина Гагарина поделилась необычными фактами со съемок видеоклипа «Обезоружена»
Певица Полина Гагарина в Instagram назвала съемки клипа невероятно сложным процессом и поделилась необычными фактами со съемочной площадки видеоклипа на сингл «Обезоружена».
Полина Гагарина поделилась необычными фактами со съемок видеоклипа «Обезоружена»


Полина Гагарина опубликовала в своем аккаунте Instagram необычные факты со съемок видеоклипа на песню «Обезоружена». Она назвала создание ролика невероятно сложным и интересным процессом.

Певица открыла занавес, рассказав, что снимали видеоклип 56 часов и одну ночь, на съемках было выпито 7 литров кофе и одна бутылочка шампанского.

В общей сложности Полина во время съемок пробежала 700 – 800 метров, из них около 250 метров на 15-сантиметровых каблуках.

Зажгли на съемочной площадке больше 2000 фонариков, ни один из которых не сломался.

Съемочная группа во главе с Полиной убегала дружно от полиции, и теперь все ждут, когда за ними приедут.

Полина Гагарина поделилась необычными фактами со съемок видеоклипа «Обезоружена»


За время съемок трек прозвучал 79 раз. Этим Гагарина объясняет, почему не любит слушать свои песни.

2 часа Полина лежала на бетоне в шелковом платье.

Было разбросано 17 кг снега, но снеговика так и не слепили.

4 раза Гагарина плакала и один из них не специально, сменила 3 наряда и сняла с арт-директора шубу, и в конце концов разделась полностью.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:36
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