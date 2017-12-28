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Ученые: Явление "нос лыжника" появляется для подогрева воздуха
В Университете Квинсленда специалисты смогли назвать основные причины явления, которое называется «нос лыжника». Дело в том, что, когда на улице холодная погода из ноздрей выделяется жидкость, чтобы увлажнить и сделать теплее вдыхаемый воздух. Таким способом организм пытается избежать раздражения клеток легких.

Холодный воздух подает импульсы в нервы носовой области, а они в свою очередь посылают сигналы в мозг. Таким образов приток крови в области носа становится больше, а кровеносные сосуды нагревают воздух, попадающий в ноздри. Вторая причина, по которой образуется «нос лыжника» обусловлен стремлением к увеличению объема выделяемого секрета благодаря слизистым железам, чтобы обеспечить влажность воздуха.
Ученые: Явление "нос лыжника" появляется для подогрева воздуха

Ученые отмечают, что из-за холодного воздуха происходит стимуляция клеток иммунной системы внутри носа. Благодаря этим клеткам повышается влажность носовой среды. По подсчетам медиков, в холодную пору года человек лишается около нескольких сотен мл влаги через нос за один день.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:50
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