Ученые: Явление "нос лыжника" появляется для подогрева воздуха

Холодный воздух подает импульсы в нервы носовой области, а они в свою очередь посылают сигналы в мозг. Таким образов приток крови в области носа становится больше, а кровеносные сосуды нагревают воздух, попадающий в ноздри. Вторая причина, по которой образуется «нос лыжника» обусловлен стремлением к увеличению объема выделяемого секрета благодаря слизистым железам, чтобы обеспечить влажность воздуха.Ученые отмечают, что из-за холодного воздуха происходит стимуляция клеток иммунной системы внутри носа. Благодаря этим клеткам повышается влажность носовой среды. По подсчетам медиков, в холодную пору года человек лишается около нескольких сотен мл влаги через нос за один день.