Сын Анастасии Стоцкой все больше напоминает Киркорова

Анастасия объяснила, что ее муж Сергей тоже темненький и с выразительными глазами, а такая схожесть Саши с Киркоровым— банальное совпадение. Первые слухи о романе между Анастасией и Филиппом появились, когда певица участвовала в мюзикле Киркорова «Чикаго». В то время поп-король переживал развод с Примадонной.Сама Стоцкая не скрывает, что она действительно была влюблена в Филиппа, однако вскоре встретила своего супруга и забыла о своих романтических чувствах к бывшему продюсеру. Людям нужны истории, в которых присутствует перчинка и скандал. У певицы просто сложился образ рыжей бестии, которая увела Киркорова из семьи. Но, как оказалось, она этого не делала.