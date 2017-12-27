Сын Анастасии Стоцкой все больше напоминает Киркорова
Премьеру детского шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» посетила известная певица Анастасия Стоцкая. Артистка пришла не одна, а в компании своего сына Саши. Сплетники заметили, что подросший мальчик точная копия Филиппа Киркорова.
Анастасия объяснила, что ее муж Сергей тоже темненький и с выразительными глазами, а такая схожесть Саши с Киркоровым— банальное совпадение. Первые слухи о романе между Анастасией и Филиппом появились, когда певица участвовала в мюзикле Киркорова «Чикаго». В то время поп-король переживал развод с Примадонной.
Сама Стоцкая не скрывает, что она действительно была влюблена в Филиппа, однако вскоре встретила своего супруга и забыла о своих романтических чувствах к бывшему продюсеру. Людям нужны истории, в которых присутствует перчинка и скандал. У певицы просто сложился образ рыжей бестии, которая увела Киркорова из семьи. Но, как оказалось, она этого не делала.
Анастасия объяснила, что ее муж Сергей тоже темненький и с выразительными глазами, а такая схожесть Саши с Киркоровым— банальное совпадение. Первые слухи о романе между Анастасией и Филиппом появились, когда певица участвовала в мюзикле Киркорова «Чикаго». В то время поп-король переживал развод с Примадонной.
Сама Стоцкая не скрывает, что она действительно была влюблена в Филиппа, однако вскоре встретила своего супруга и забыла о своих романтических чувствах к бывшему продюсеру. Людям нужны истории, в которых присутствует перчинка и скандал. У певицы просто сложился образ рыжей бестии, которая увела Киркорова из семьи. Но, как оказалось, она этого не делала.