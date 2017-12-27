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Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не только кататься, но и летать
Фигурист Евгений Плющенко поделился новым фото со своего шоу и рассказал, что всегда хочет не только кататься, но иногда и летать.
Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не только кататься, но и летать


Евгений Плющенко в своем аккаунте Instagram поделился новой фотографией, отметив в подписи к ней, что во всех его шоу присутствуют летающие объекты – то карета, то корабль. Фигурист думает, что желание включать эти элементы в шоу у него от того, что ему всегда хочется не только кататься, но иногда и полетать.

Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не только кататься, но и летать


Поклонники Евгения прокомментировали под фото его рассуждения. Фигуриста назвали Богом ветра, сказали, что он и правда парит в воздухе, когда катается на льду. Фолловеры называют катание Плющенко волшебством, берущим за душу и радующим глаз.

Особенно оценили подписчики чувствительность Евгения, которая их растрогала, и поблагодарили его за мастерство.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 23:12
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