Евгений Плющенко рассказал, что иногда хочет не только кататься, но и летать

Фигурист Евгений Плющенко поделился новым фото со своего шоу и рассказал, что всегда хочет не только кататься, но иногда и летать.Евгений Плющенко в своем аккаунте Instagram поделился новой фотографией, отметив в подписи к ней, что во всех его шоу присутствуют летающие объекты – то карета, то корабль. Фигурист думает, что желание включать эти элементы в шоу у него от того, что ему всегда хочется не только кататься, но иногда и полетать.Поклонники Евгения прокомментировали под фото его рассуждения. Фигуриста назвали Богом ветра, сказали, что он и правда парит в воздухе, когда катается на льду. Фолловеры называют катание Плющенко волшебством, берущим за душу и радующим глаз.Особенно оценили подписчики чувствительность Евгения, которая их растрогала, и поблагодарили его за мастерство.