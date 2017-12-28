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Пьеру Нарциссу за изнасилование грозит до 6 лет тюрьмы
Марианна Суворова, заявившая об изнасиловании певцом Пьером Нарциссом, правдивость своих слов подтвердила на детекторе лжи.

Пьеру Нарциссу за изнасилование грозит до 6 лет тюрьмы

На многие вопросы девушка ответила правдиво, так как достоверность её слов подтвердил детектор лжи. Певец с журналисткой действительно вёл себя грубо, при этом применял насилие. Кроме этого супруга Нарцисса подтвердила его склонность к жестокому поведению и алкоголизму. Женщина рассказала, как Пьер, напиваясь, неоднократно избивал её.

Исполнитель песен даже бил дочку и часто срывался на ней, подвергая ребенка моральному давлению. Адвокаты радиоведущей заявили, что за содеянное артист получит до шести лет лишения свободы, так как пройденный Суворовой детектор лжи на 100 процентов даёт гарантию, что они добьются справедливости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:05
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