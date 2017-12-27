Фото Дианы Шурыгиной шокировало подписчиков

Шурыгина, оказывается, и раньше фривольно вела себя в Сети. После выхода шоу «Пусть говорят», ведущим которого был Андрей Малахов, от 31 января текущего года жизнь девушки кардинально поменялась. Диана долгое время не выкладывала эротические фото. Общественность встала на сторону Шурыгиной, при этом её назвали жертвой изнасилования. В итоге Сергея Семёнова арестовали.Не прошло и года, а девушка снова публикует откровенные публикации. Фолловеры считают, что Диану замужество не смущает. По мнению поклонников, девушке нужен хайп и новая порция пиара, пускай даже чёрного. Некоторые подписчики стали жалеть Семёнова. Они сказали, что Шурыгина сама соблазнила молодого человека и виновна в изнасиловании.