Эксперты назвали причину молчания инопланетян
Существует ряд крупных миссий, которые занимаются поиском разумной жизни непосредственно за пределами Земли. Из них самой известной является SETI.
Все космические агентства занимаются в той либо иной степени данным вопросом. Стоит отметить, что пока поиски не увенчались успехом. Стоит отметить, что сенсации про сигналы из космоса, которые в итоге могут быть искусственного происхождения, требуют зачастую тщательных проверок, после которых следует разочарование. В свою очередь пойманный сигнал имеет естественный источник или исследователи спутали его с сигналом искусственных земных спутников.
ToDay News Ufa отмечает, что причина молчания инопланетян кроется в расстоянии. Вследствие того, что между галактиками миллионы световых лет, сигнал мог не дойти до Земли либо потеряться по дороге. Многие астрономы считают, что жизнь на нашей планете уникальна, и на прочих планетах живут только одноклеточные организмы.
Все космические агентства занимаются в той либо иной степени данным вопросом. Стоит отметить, что пока поиски не увенчались успехом. Стоит отметить, что сенсации про сигналы из космоса, которые в итоге могут быть искусственного происхождения, требуют зачастую тщательных проверок, после которых следует разочарование. В свою очередь пойманный сигнал имеет естественный источник или исследователи спутали его с сигналом искусственных земных спутников.
ToDay News Ufa отмечает, что причина молчания инопланетян кроется в расстоянии. Вследствие того, что между галактиками миллионы световых лет, сигнал мог не дойти до Земли либо потеряться по дороге. Многие астрономы считают, что жизнь на нашей планете уникальна, и на прочих планетах живут только одноклеточные организмы.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:54