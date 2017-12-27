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Эксперты назвали причину молчания инопланетян
Существует ряд крупных миссий, которые занимаются поиском разумной жизни непосредственно за пределами Земли. Из них самой известной является SETI.

Эксперты назвали причину молчания инопланетян

Все космические агентства занимаются в той либо иной степени данным вопросом. Стоит отметить, что пока поиски не увенчались успехом. Стоит отметить, что сенсации про сигналы из космоса, которые в итоге могут быть искусственного происхождения, требуют зачастую тщательных проверок, после которых следует разочарование. В свою очередь пойманный сигнал имеет естественный источник или исследователи спутали его с сигналом искусственных земных спутников.

ToDay News Ufa отмечает, что причина молчания инопланетян кроется в расстоянии. Вследствие того, что между галактиками миллионы световых лет, сигнал мог не дойти до Земли либо потеряться по дороге. Многие астрономы считают, что жизнь на нашей планете уникальна, и на прочих планетах живут только одноклеточные организмы.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 23:54
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