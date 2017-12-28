Apple может заменить чипы Qualcomm на MediaTek

На сайте тайваньского ресурса DigiTimes появилась информация о том, что компания Apple может заменить чипы Qualcomm на модемы MediaTek.Стоит отметить, что американский производитель электроники уже заменил половину объема поставок чипов от Qualcomm на комплектующие от Intel. Также важно указать, что между Qualcomm и Apple сейчас идет судебный процесс. Все началось с того что представители Qualcomm обвинили американцев в намеренном занижении производительности их процессоров, чтобы не было видно разницы между модемами Intel и Snapdragon.Что касается компании MediaTek, то официальное партнерство с «яблочной» корпорацией там не подтвердили. Тем не менее, помимо DigiTimes о возможном отказе Apple от Qualcomm написали также в издании The Wall Street Journal. По данным журнала, в американских моделях процессоры MediaTek могут появиться уже в 2018 году.