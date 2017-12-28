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В дрэге сразились Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Dodge Challenger
Тюнинг-ателье Hennessey Performance стало инициатором дрэг-состязаний купе версии Dodge Challenger Hellcat Widebody, а также «заряженного» внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

В дрэге сразились Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Dodge Challenger

В рамках гонки должны были выявить слабейшего. Данные авто оснащались моторами на 717 л.с. Видеозапись состязания опубликовали на YouTube-канале известного тюнинг-ателье. Оно постепенно набирает популярность. Ролик уже просмотрели свыше 165 000 пользователей. Обе версии обладают практически идентичными показателями динамики: Cherokee – 96 км за 3,5 сек, Challenger – 96 км за 3,4 сек.

В свою очередь дрэговая дистанция покоряется версиям за 10,6/10,9 сек соответственно. Хотя Jeep Grand Cherokee Trackhawk обладает внушительной массой в 2 384 кг, современный внедорожник смог обойти версию Dodge Challenger Hellcat Widebody. В данной победе большую роль отыграла эффективная система полного привода, а также Launch control.

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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:10
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