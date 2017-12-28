В дрэге сразились Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Dodge Challenger

В рамках гонки должны были выявить слабейшего. Данные авто оснащались моторами на 717 л.с. Видеозапись состязания опубликовали на YouTube-канале известного тюнинг-ателье. Оно постепенно набирает популярность. Ролик уже просмотрели свыше 165 000 пользователей. Обе версии обладают практически идентичными показателями динамики: Cherokee – 96 км за 3,5 сек, Challenger – 96 км за 3,4 сек.В свою очередь дрэговая дистанция покоряется версиям за 10,6/10,9 сек соответственно. Хотя Jeep Grand Cherokee Trackhawk обладает внушительной массой в 2 384 кг, современный внедорожник смог обойти версию Dodge Challenger Hellcat Widebody. В данной победе большую роль отыграла эффективная система полного привода, а также Launch control.