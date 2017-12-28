HMD Global выпустит Nokia 7 за пределы Китая в начале 2018 года

По данным GizmoChina, в компании уже есть девайс с кодовым названием TA-1041, которое называют международной модификацией устройства Nokia 7. Стоит напомнить, что в случае с Nokia 6 было также.Известно, что новинка получила металлический корпус. Дисплей девайса имеет диагональ 5,2 дюйма, при этом качество изображение достигает стандарта Full HD. Также Nokia 7 обладает дактилоскопическим сканером и двумя камерами – основной на 16 Мп и фронтальной на 5 Мп.Специально для съемки предоставляется технология Dual-Sight, с помощью которой можно работать двумя камерами одновременно.Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 630, а в зависимости от модификации будет доступно 4 или 6 Гб ОЗУ. Объем встроенного носителя составит 64 Гб.