HMD Global выпустит Nokia 7 за пределы Китая в начале 2018 года
На рынке Китая в середине осени появился смартфон Nokia 7 и до этого момента устройство до сих пор недоступно для покупки в других странах. Тем не менее, HMD Global может запустить продажи в других странах уже на старте 2018 года.
По данным GizmoChina, в компании уже есть девайс с кодовым названием TA-1041, которое называют международной модификацией устройства Nokia 7. Стоит напомнить, что в случае с Nokia 6 было также.
Известно, что новинка получила металлический корпус. Дисплей девайса имеет диагональ 5,2 дюйма, при этом качество изображение достигает стандарта Full HD. Также Nokia 7 обладает дактилоскопическим сканером и двумя камерами – основной на 16 Мп и фронтальной на 5 Мп.
Специально для съемки предоставляется технология Dual-Sight, с помощью которой можно работать двумя камерами одновременно.
Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 630, а в зависимости от модификации будет доступно 4 или 6 Гб ОЗУ. Объем встроенного носителя составит 64 Гб.
По данным GizmoChina, в компании уже есть девайс с кодовым названием TA-1041, которое называют международной модификацией устройства Nokia 7. Стоит напомнить, что в случае с Nokia 6 было также.
Известно, что новинка получила металлический корпус. Дисплей девайса имеет диагональ 5,2 дюйма, при этом качество изображение достигает стандарта Full HD. Также Nokia 7 обладает дактилоскопическим сканером и двумя камерами – основной на 16 Мп и фронтальной на 5 Мп.
Специально для съемки предоставляется технология Dual-Sight, с помощью которой можно работать двумя камерами одновременно.
Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 630, а в зависимости от модификации будет доступно 4 или 6 Гб ОЗУ. Объем встроенного носителя составит 64 Гб.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00