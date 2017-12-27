Нонна Гришаева рассказала о своей жизни
Гостьей очередной программы "Судьба человека" стала Нонна Гришаева, которая рассказала, что чтобы прокормить семью ей приходилось много работать.
Личная жизнь Гришаевой сложилась не сразу. Нонна познакомилась со своим первым супругом Антоном Деровым в студенческие годы. У них родилась дочка Настя. После семи лет брака, пара рассталась. Во время беременности Нонна снималась сразу в трех фильмах. После рождения дочки она забрала маму из Одессы, которая помогала воспитывать ребенка. Антон иногда видится с дочерью, однако их отношения натянуты.
Александр Нестеров, является вторым супругом актрисы, который младше ее на 12 лет. Мужчина попросил руки артистки у ее дочери. Актриса очень хотела чего-то нестандартного, и они с Александром сбежали в Прагу, чтобы пожениться. Муж артистки сказал, что инфантилизм Нонны и его раннее взросление сгладили разницу в возрасте и они не чувствуют никакой пропасти.
Личная жизнь Гришаевой сложилась не сразу. Нонна познакомилась со своим первым супругом Антоном Деровым в студенческие годы. У них родилась дочка Настя. После семи лет брака, пара рассталась. Во время беременности Нонна снималась сразу в трех фильмах. После рождения дочки она забрала маму из Одессы, которая помогала воспитывать ребенка. Антон иногда видится с дочерью, однако их отношения натянуты.
Александр Нестеров, является вторым супругом актрисы, который младше ее на 12 лет. Мужчина попросил руки артистки у ее дочери. Актриса очень хотела чего-то нестандартного, и они с Александром сбежали в Прагу, чтобы пожениться. Муж артистки сказал, что инфантилизм Нонны и его раннее взросление сгладили разницу в возрасте и они не чувствуют никакой пропасти.