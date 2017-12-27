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Нонна Гришаева рассказала о своей жизни
Гостьей очередной программы "Судьба человека" стала Нонна Гришаева, которая рассказала, что чтобы прокормить семью ей приходилось много работать.

Нонна Гришаева рассказала о своей жизни

Личная жизнь Гришаевой сложилась не сразу. Нонна познакомилась со своим первым супругом Антоном Деровым в студенческие годы. У них родилась дочка Настя. После семи лет брака, пара рассталась. Во время беременности Нонна снималась сразу в трех фильмах. После рождения дочки она забрала маму из Одессы, которая помогала воспитывать ребенка. Антон иногда видится с дочерью, однако их отношения натянуты.

Александр Нестеров, является вторым супругом актрисы, который младше ее на 12 лет. Мужчина попросил руки артистки у ее дочери. Актриса очень хотела чего-то нестандартного, и они с Александром сбежали в Прагу, чтобы пожениться. Муж артистки сказал, что инфантилизм Нонны и его раннее взросление сгладили разницу в возрасте и они не чувствуют никакой пропасти.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:26
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