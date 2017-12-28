Samsung Galaxy S9 и S9+ начнут выпускать в марте
Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ должны поступить в продажу уже в начале весны 2018 года. Известно, что производство флагманов стартует в следующем месяце.
Сообщается, что в разработке новых устройств Samsung будет участвовать 5 компаний. Так уже началась поставка такой комплектующей детали как материнская плата Substrate Like PCB. Известно, что расположение начинки внутри позволит разместить в корпусе более емкий аккумулятор. Таким образом, емкость батарей составит 3200 и 3800 мАч соответственно.
Поставщик Patron начал передавать для Samsung Galaxy S9 и S9+ сдвоенный модуль фронтальной камеры, который оснастят сканером радужной оболочки глаза. В скором времени южнокорейский производитель начнет получать остальные детали для флагманов от своих официальных поставщиков.
Премьера новых девайсов назначена на февраль, поскольку в этот период в Барселоне будет проводиться выставка Mobile World Congress.
Сообщается, что в разработке новых устройств Samsung будет участвовать 5 компаний. Так уже началась поставка такой комплектующей детали как материнская плата Substrate Like PCB. Известно, что расположение начинки внутри позволит разместить в корпусе более емкий аккумулятор. Таким образом, емкость батарей составит 3200 и 3800 мАч соответственно.
Поставщик Patron начал передавать для Samsung Galaxy S9 и S9+ сдвоенный модуль фронтальной камеры, который оснастят сканером радужной оболочки глаза. В скором времени южнокорейский производитель начнет получать остальные детали для флагманов от своих официальных поставщиков.
Премьера новых девайсов назначена на февраль, поскольку в этот период в Барселоне будет проводиться выставка Mobile World Congress.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45