Samsung Galaxy S9 и S9+ начнут выпускать в марте

Сообщается, что в разработке новых устройств Samsung будет участвовать 5 компаний. Так уже началась поставка такой комплектующей детали как материнская плата Substrate Like PCB. Известно, что расположение начинки внутри позволит разместить в корпусе более емкий аккумулятор. Таким образом, емкость батарей составит 3200 и 3800 мАч соответственно.Поставщик Patron начал передавать для Samsung Galaxy S9 и S9+ сдвоенный модуль фронтальной камеры, который оснастят сканером радужной оболочки глаза. В скором времени южнокорейский производитель начнет получать остальные детали для флагманов от своих официальных поставщиков.Премьера новых девайсов назначена на февраль, поскольку в этот период в Барселоне будет проводиться выставка Mobile World Congress.