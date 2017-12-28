Продажи авто LADA в странах ЕС в ноябре увеличились на 40%

Увеличение объёма продаж транспортных средств LADA в ЕС наблюдается уже шестой месяц подряд. Но реализации остаются по-прежнему невысокими. Согласно итогам января-ноября текущего года на этом авторынке реализовали около 4 700 автомобилей российского бренда. Это на 30,7 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года. По данным аналитиков, данный результат LADA является сопоставимым с совокупными реализациями марок Lamborghini, Bentley, Bugatti.Отмечается, что повышение спроса на авто LADA в ЕС обусловлено началом продаж седана Vesta в рамках местных авторынков. В этом году версию начали предлагать в Болгарии, Венгрии, Литве, Германии, Австрии. С апреля следующего года седан можно будет приобрести в новой комплектации. Она носит название Sport.