Дубовицкая прокомментировала конфликт с Шифриным
Регина Дубовицкая, ведущая юмористической программы «Аншлаг», прокомментировала конфликтную ситуацию с ее коллегой Ефимом Шифриным.
Она отметила, что конфликты нужны тем людям, которым популярность ее передачи спать не дает.
Вот уже тридцать лет, как «Аншлаг» приносит миллионам россиян юмор, смех и радость.
В связи с этой датой, а также с грядущим 69-летием Дубовицкой (31 декабря) телеведущая ответила на ряд вопросов журналистов.
Касательно случившихся судебных разбирательств с Шифриным, Дубовицкая подчеркнула, что не имеет с артистом личного конфликта. Недавно была у него на праздновании дня рождения и, вообще, всегда рада видеть Ефима в «Аншлаге». Однако в настоящее время Шифрин поглощен своими театральными проектами.
Она отметила, что конфликты нужны тем людям, которым популярность ее передачи спать не дает.
Вот уже тридцать лет, как «Аншлаг» приносит миллионам россиян юмор, смех и радость.
В связи с этой датой, а также с грядущим 69-летием Дубовицкой (31 декабря) телеведущая ответила на ряд вопросов журналистов.
Касательно случившихся судебных разбирательств с Шифриным, Дубовицкая подчеркнула, что не имеет с артистом личного конфликта. Недавно была у него на праздновании дня рождения и, вообще, всегда рада видеть Ефима в «Аншлаге». Однако в настоящее время Шифрин поглощен своими театральными проектами.