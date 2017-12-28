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Дубовицкая прокомментировала конфликт с Шифриным
Регина Дубовицкая, ведущая юмористической программы «Аншлаг», прокомментировала конфликтную ситуацию с ее коллегой Ефимом Шифриным.

Дубовицкая прокомментировала конфликт с Шифриным


Она отметила, что конфликты нужны тем людям, которым популярность ее передачи спать не дает.
Вот уже тридцать лет, как «Аншлаг» приносит миллионам россиян юмор, смех и радость.

В связи с этой датой, а также с грядущим 69-летием Дубовицкой (31 декабря) телеведущая ответила на ряд вопросов журналистов.

Касательно случившихся судебных разбирательств с Шифриным, Дубовицкая подчеркнула, что не имеет с артистом личного конфликта. Недавно была у него на праздновании дня рождения и, вообще, всегда рада видеть Ефима в «Аншлаге». Однако в настоящее время Шифрин поглощен своими театральными проектами.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 08:15
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