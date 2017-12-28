Дубовицкая прокомментировала конфликт с Шифриным

Регина Дубовицкая, ведущая юмористической программы «Аншлаг», прокомментировала конфликтную ситуацию с ее коллегой Ефимом Шифриным.Она отметила, что конфликты нужны тем людям, которым популярность ее передачи спать не дает.Вот уже тридцать лет, как «Аншлаг» приносит миллионам россиян юмор, смех и радость.В связи с этой датой, а также с грядущим 69-летием Дубовицкой (31 декабря) телеведущая ответила на ряд вопросов журналистов.Касательно случившихся судебных разбирательств с Шифриным, Дубовицкая подчеркнула, что не имеет с артистом личного конфликта. Недавно была у него на праздновании дня рождения и, вообще, всегда рада видеть Ефима в «Аншлаге». Однако в настоящее время Шифрин поглощен своими театральными проектами.